Die in Vollbetrieb stehende Großbaustelle direkt an der östlichen Amstettener Stadteinfahrt signalisiert den Start in die neue Zeit. Mit dem Baubeginn für das neue Medizin- und Rehabilitationszentrum, das später noch mit einem mehrgeschoßigen Wohnblock überbaut wird, wurde in den vergangenen Wochen die Geburt des neuen Stadtviertels am ehemaligen Bahnhofsgelände gestartet.

Der Medizinprofessor Helmut Kern, der in Amstetten seit 1993 ein Therapiezentrum betreibt, errichtet mit Investoren in einer ersten Phase den markanten Basisbau. Mehr als acht Millionen Euro sollen zum Start investiert werden. Für den viergeschoßigen 3.645 Quadratmeter großen Medizintrakt samt Keller war ein gewaltiger Aushub nötig.