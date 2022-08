Baumängel im Bad Gänserndorf: „Sind als Betreiber machtlos“

„Dabei haben wir in der Planungsphase nicht an Geld gespart“, sagt Lobner. 9,2 Millionen Euro hat die Stadt in das Regionalbad gesteckt, das zum Teil neu erbaut, zum Teil auf Basis des alten Schwimmbades errichtet wurde. Land und Bund förderten das Projekt. Das Ziel war ganz klar ein „Sportbad mit Erlebnischarakter“, das Schulen, Sportschwimmern und für den öffentlichen Betrieb offen steht. Und das nicht nur für Gänserndorf, sondern für über 30 Gemeinden in der Region.

„Wir sind stolz auf das Projekt“, betont der Stadtchef. Umso bitterer sei es, dass immer wieder Mängel auftauchen. Und auch ansonsten hat die Stadt in Sachen Bad eine Pechsträhne: Am 22. Juli wurde eine dreiwöchige Revision gestartet, doch Firmen hielten den vereinbarten Zeitplan nicht ein. Die Sperre musste bis September verlängert werden. Auch zwei Kindergeburtstagsfeiern konnten daher nicht stattfinden.

Dem nicht genug, schlagen sich die Gemeinde und die Mitarbeiter mit den Beschwerden der Badegäste sowie einem Shitstorm auf Facebook herum. „Am Ende des Tages bleibt all das an der Gemeinde und dem Team hängen“, spricht Lobner von einem Imageschaden. „Den Leuten ist oft nicht bewusst, was sie mit Hasspostings anrichten.“