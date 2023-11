Wimpel-Coup: Drei Jahre nach Banküberfall neuer Anlauf zur Klärung

Das Auffälligste ist sicher die Maskierung, die an einen Wimpel erinnert. Drei Jahre nach einem immer noch ungeklärten Bankraub in der Wiener Neustädter Innenstadt nimmt das NÖ Landeskriminalamt einen neuen Anlauf, um den Fall vielleicht doch noch zu einer Klärung zu bringen.

Am 14. September 2020 marschierte ein Unbekannter in die Volksbank in der Fußgängerzone Herzog-Leopold-Straße. Zunächst stellte sich der Mann in die Warteschlange und gab vor, einen 20-Euro-Schein wechseln zu wollen. „Als er an der Reihe war, zeigte er allerdings der Bankmitarbeiterin eine Karte“, erklärt Chefinspektor Josef Deutsch. Darauf stand: „Das ist ein Überfall“.

Waffe im Hosenbund

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er eine Pistole im Hosenbund.