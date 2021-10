Bankräuber von Krumbach nutzte Corona-Impfung zur Flucht

Nach einem Antrag auf Auslieferung wurde der Verdächtige am 19. Oktoberin Begleitung von zwei Beamten des Bundeskriminalamtes per Flugzeug von Bulgarien nach Österreich überstellt. Beamte der Raubgruppe um Chefinspektor Josef Deutsch vom Landeskriminalamt nahmen den 68-Jährigen am Flughafen Wien-Schwechat in Empfang. Anschließend wurde der Beschuldigte unter Beiziehung einer Rechtsanwältin zum Sachverhalt einvernommen.

Er zeigte sich zum Überfall in NÖ voll geständig und gab an, dass er in Deutschland nach Bankraubserien in den 1980er und -90er Jahren in Strafhaft und anschließend im Jahr 2018 auf unbestimmte Zeit in Sicherungsverwahrung für gefährliche Rückfallstäter kam.

Flucht bei Corona-Impfung

Er sei am 7. September 2021 auf dem Weg zur Corona-Impfung geflüchtet und habe auf der Flucht Tatutensilien, Maskierung und Helm, sowie eine Schreckschusspistole für den Banküberfall gekauft.

Den Raubüberfall auf die Sparkasse in der Buckligen Welt habe er seinen Angaben nach alleine geplant und durchgeführt. Im Anschluss sei er über Slowenien, Kroatien und Serbien nach Bulgarien geflüchtet. Die Tatutensilien sowie die Waffe habe er in Slowenien entsorgt und einen Teil der Raubbeute habe er verspielt und zu Vergnügungszwecken verwendet.