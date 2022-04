Bankomateinbrüche: Zwei Beschuldigte sind in Haft

Ein Täterduo soll in den Morgenstunden des 4. Dezembers einen Bankomat-Einbruch in Hadres (Bezirk Hollabrunn) verübt haben. Nachdem sie den Geldautomaten aufgeschweißt und einen Bargeldbetrag erbeutet hatten, flüchteten sie mit E-Scootern vom Tatort.

Dieselbe Tätergruppe soll am nächsten Tag versucht haben, einen Bankomat in Unterretzbach (Bezirk Hollabrunn) zu plündern. Sie wollten den Bankomaten öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Nun kam die Polizei den Tätern jedoch auf die Schliche: Nach einem Einbruch am 8. April in einen Bankomaten in Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) konnte ein Tatfahrzeug ausgeforscht werden.