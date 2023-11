Bankomat-Sprengung: Überraschendes Geständnis - aber nicht vom Angeklagten

Der erhoffte Coup scheiterte kläglich. Als in der Nacht zum 11. März 2019 ein Sprengsatz an der Fassade des Adeg-Marktes in Blumau-Neurisshof (Bezirk Baden) mit einem ohrenbetäubendem Knall detonierte, zersplitterte zwar die Auslagenscheibe und auch am Gebäude selbst entstand erheblicher Schaden. Doch der Geldautomat, auf den es die Kriminellen eigentlich abgesehen hatten, öffnete sich nicht. Die darin enthaltenen knapp 115.000 Euro blieben fest eingeschlossen.

DNA-Treffer nach drei Jahren

Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Gauner bereits geflüchtet. Es sollte drei Jahre dauern, bis ein DNA-Treffer die Ermittler zu einem mittlerweile 34-jährigen Rumänen führte, dessen Bruder bereits wegen weiterer Bankomat-Coups in Rumänien hinter Gittern sitzt. Andere Mitglieder der Bande sollen bereits in der Slowakei zu Haftstrafen verurteilt worden sein.