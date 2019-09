Banker unter Mordverdacht: Opfer mit Plastikfolie erstickt

Ein unerwartetes Ergebnis hat am Wochenende die Obduktion nach dem Mord an einer 85-jährigen Frau aus Thomasberg im Bezirk Neunkirchen gebracht. Als Todesursache wurde von Gerichtsmediziner Wolfgang Denk "gewaltsames Ersticken" festgestellt. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl. Außerdem wies die Leiche schwere Kopfverletzungen durch eine Vielzahl an Schlägen mit einem schweren Gegenstand auf. Das war vorher als Todesursache angenommen worden.

Tatwaffe Sparstrumpf

Den Spuren am Tatort nach zu schließen, wurde die frühere Bauunternehmerin mit ihrem eigenen Sparstrumpf niedergeschlagen und anschließend gewaltsam erstickt. "Es dürfte eine Plastikfolie dafür verwendet worden sein", erklärt Habitzl. Weil bei der Leiche auch eine Rolle Cellophan gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass der Frau die Atemwege damit zugeschnürt wurden.