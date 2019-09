Nach Mord an Rentnerin: "Die älteren Damen haben Angst“

Ein Justizbeamter bewacht rund um die Uhr auf der Intensivstation des Landesklinikum Wiener Neustadt den renommierten Bankmanager (61), der im Verdacht steht, am Montagabend in Thomasberg im Bezirk Neunkirchen eine wohlhabende Kundin ermordet zu haben. Auf der Flucht war der Mann auf der Autobahn in einen Lkw gerannt.

Die in der Region als erfolgreiche Bauunternehmerin bekannte Emma Schwarz (85) wurde in ihrem Haus vermutlich mit einem schweren Sparstrumpf voller Münzen erschlagen. Das Corpus Delicti lag in der Nähe der Leiche. Eine Obduktion soll klären, ob auch mit einem anderen Gegenstand auf den Kopf der Frau eingeschlagen wurde, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl.