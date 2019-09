Mord in Edlitz: Hoher Bankmanager unter Mordverdacht

Eine unerwartete Wende hat am Dienstag der Krimi um den Mord an einer vermögenden Pensionistin aus dem südlichen Niederösterreich genommen. Ein Banker und Vermögensberater aus der obersten Management-Etage ist der dringend Tatverdächtige in dem Fall. Er soll die pensionierte Baumeisterin Emma Schwarz (85) bereits mehr als zwei Jahrzehnte in Finanz- und Anlegerfragen vertreten und ihr Vermögen verwaltet haben. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte dem KURIER, dass sich Opfer und der mutmaßliche Täter aufgrund von Bankgeschäften gekannt haben.

Der 61-jährige Akademiker und Gerichtssachverständige für das Bankenwesen war laut Ermittlungen der Raub- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Montagabend im Haus der pensionierten Bauunternehmerin in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen). Aus welchem Grund genau, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Den Spuren nach zu folgen, dürfte die Lage eskaliert sein. Einem unmittelbaren Nachbarn der 85-Jährigen waren gegen 20.30 Uhr seltsame, laute Geräusche aufgefallen, weswegen der besorgte Mann nach dem Rechten sehen wollte. Als er das Grundstück betrat und läutete, sah er einen Mann aus dem Fenster springen und in Richtung eines Waldstücks flüchten. Der Nachbar nahm die Verfolgung auf, verlor in der Dunkelheit aber nach kurzer Zeit die Spur des Unbekannten.