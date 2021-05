Auto landete nach Überschlag auf Schotterberg

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich Montagmittag auf einer Baustelle in Loipersbach bei Neunkirchen. Ein Fahrzeuglenker war mit seinem Pkw anscheinend zu schnell dran und schoss in einer scharfen Kurze mit dem Wagen geradeaus in eine Baustelle. Das Fahrzeug überschlug sich über ein frisch betoniertes Streifenfundament und wurde anschließend in die Luft katapultiert. Der Pkw landete schließlich auf der Spitze eines riesigen Berges mit Aushubmaterial.