Nach nächtlichem Ausritt fehlte vom Fahrzeuglenker jede Spur

Beinahe im eiskalten Wasser der Schwarza endete in der Nacht auf Sonntag für einen Fahrzeuglenker ein spektakulärer Unfall in Hirschwang im Bezirk Neunkirchen. Ein Auto kam im Bereich der Talstation der Raxseilbahn von der Bundesstraße 27 ab und raste über eine Böschung in einen Grüngürtel. Das Auto kam kurz vor dem Absturz in die Schwarza auf der Uferböschung zum Stillstand.