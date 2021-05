Fahndung: Junge Frauen standen bei Überfällen vermutlich Schmiere

Nach zwei Raubüberfällen in Wien-Josefstadt im März dieses Jahres fahndet die Polizei mittels Überwachungsbildern nach den Tatverdächtigen. Es handelt sich um mindestens einen Mann und zwei Frauen, die bei den Taten Aufpasserdienste geleistet haben sollen.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 13. März in der Tigergasse in Wien-Josefstadt einem alkoholisierten Mann auf offener Straße unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Der 25-Jährige ging dadurch zu Boden, woraufhin der Tatverdächtige dessen Geldbörse und Mobiltelefon raubte und flüchtete.

Unmittelbar nach der Tat ereignete sich ein zweiter Raub. Dabei soll derselbe mutmaßliche Täter einen 26-jährigen Mann in einem Hauseingang in der Strozzigasse mit einem Messer bedroht und ihm die Geldbörse und Bluetooth-Kopfhörer geraubt haben.