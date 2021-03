Auszeichnung für Umweltprojekt der HLW Hollabrunn

An den Standorten der Abfallentsorgungsfirma Brantner gewannen die Schüler Einblick in die Abfallwirtschaft und fertigten künstlerisch hochwertige Fotos an. Diese wurden mit selbst geschriebenen „Müll“-Texten und Skulpturen zu einer Fotoausstellung zusammengestellt, die in einen Abfallcontainer von Brantner eingebaut wurde. Der Container ging anschließend auf Wanderschaft durch Niederösterreich, um auf die Müllproblematik im Land aufmerksam zu machen.

Kurzvideos geplant

Über den Sieg in der Kategorie „Jugend“ beim Energy Globe Award NÖ freuen sich die Schülerinnen und Schüler sehr, damit zufriedengeben sie sich aber noch lange nicht: Im nächsten Schritt möchte die HLW gemeinsam mit der Abfallentsorgungsfirma Brantner Kurzvideos zur Mülltrennung drehen, die als Vermittlungsprogramm in Schulen und bei den Kunden von Brantner gezeigt werden können.