Ausreisetests aus dem Corona-Hotspot: Festakt für alle Polizisten

"Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich der Wert einer funktionierenden Partnerschaft wie sie die Stadt Wiener Neustadt und die Polizei tagtäglich seit Jahrzehnten leben. Alle an den Ausreisekontrollen beteiligten Polizistinnen und Polizisten haben diese sensible Aufgabe mit Fach- und Sachkunde, mit einer angenehmen Ruhe, mit Zielstrebigkeit und vor allem mit ganz viel Empathie und Sinn für die schwierige Situation, in der sich die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger gerade befanden erledigt", so der Bürgermeister in seiner Ansprache.

Schneeberger und Landespolizeidirektor Franz Popp überreichten den sieben an dem Einsatz beteiligten Einheiten aus dem südlichen Niederösterreich Dank- und Anerkennungsurkunden.