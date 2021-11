Ausgetrocknetes Naturschauspiel: Myrafälle haben kein Wasser

Mehr als 100.000 Gäste besuchen jedes Jahr das einzigartige Naturschauspiel der Wasserfälle im südlichen Niederösterreich. Die Myrafälle in Muggendorf im Piestingtal (Bezirk Wr. Neustadt) sind eines der bekanntesten Ausflugsziele im Umfeld von Wien und speziell in den Sommermonaten extrem stark frequentiert.

Doch wer derzeit bei einer Wanderung über die 26 Holzbrücken und acht Stiegen die Gischt der Wassermassen im Gesicht spüren will, der hat Pech gehabt. Zum ersten Mal seit Menschengedenken führen die Myrafälle kein Wasser. Die extreme Trockenheit in der Ostregion, der milde Winter und einer der wärmsten Sommer in der Messgeschichte haben dazu beigetragen, dass die Wasserfälle komplett versiegt sind.