Aus nach 150 Jahren: Konditorei Bauer in Bruck/Leitha schließt

Das Jubiläum des 150-jährigen Bestehens seiner „Konditorei Bauer“ in Bruck an der Leitha hätte Peter Windholz gerne anders gefeiert. Doch am Samstag wird er den Traditionsbetrieb in der Fußgängerzone für immer schließen. Schweren Herzens, wie er betont.

„Mein Urgroßvater hat hier gelernt. Das Haus ist seit 150 Jahren in Familienbesitz, das sperrt man nicht einfach zu wie ein Kebabstandl nach 14 Tagen. Ich kämpfe seit Jahren mit dieser Entscheidung“, sagt Windholz im Gespräch mit dem KURIER. „Ich werde heuer 68 Jahre alt, habe es immer wahnsinnig gerne gemacht, aber irgendwann stellst du dir die Frage: Warum tue ich mir das noch an? Ich will meine biologische Restlaufzeit nicht im Kaffeehaus verbringen.“