Aufstand gegen den Biker-Wahnsinn in der Kalten Kuchl

Mit dem Herbst und den frischeren Temperaturen wird es ruhiger in den Gemeinden entlang der berüchtigtsten Motorradstrecke Niederösterreichs. Doch der Schallpegel des Sommers wirkt in der Kalten Kuchl und in ihrer Umgebung noch lange nach.

Kein Wunder, denn Motorradfahren ist beliebt: Knapp 29.000 Motorrädern werden pro Jahr in Österreich zugelassen.

Ganz abgesehen von unbelehrbaren Rasern und dem massiven Geschwindigkeitsrausch ist die zunehmende Lärmbelästigung der größte Konfliktherd entlang der beliebten Strecken. Die Motorradindustrie ist ein milliardenschweres, boomendes Geschäft und der Klang der Maschinen ein Instrument, mit dem man die Emotionen der Kunden schürt.

Akustisch Jet, tatsächlich Bike

Mittlerweile gibt es Maschinen mit Auspuffanlagen, bei denen 110 Dezibel ganz legal im Typen- und Zulassungsschein eingetragen sind, stellten Mitarbeiter des technischen Prüfzuges vom Land Niederösterreich bei einer Schwerpunktkontrolle Ende Juli in der Kalten Kuchl fest.

Wenn man auf der Straße ein solches Gefährt hört, vermutet man eher den Start eines Jets, als das Herannahen eines Motorrades.