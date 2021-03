Auf Besuch bei Familie Waschbär

Zuerst muss einmal das Menü zusammengestellt werden: Bananen und Wurst werden in mundgerechte Stückchen geschnitten, dazu kommen Weintrauben und Heidelbeeren. Und dann geht es ab zum hautnahen Treffen mit Betty, Pandora und dem Rest der flauschigen Rasselbande – zu den Waschbären vom Buchenberg.

„Die Waschbären-Touren kommen besonders gut an, da sind wir fast jeden Tag ausgebucht“, sagt Andreas Plachy. Das direkte Tiererlebnis, möglichst ohne trennende Zäune liegt dem Geschäftsführer im Tierpark Buchenberg in Waidhofen/Ybbs generell besonders am Herzen. Und so kann man nicht nur die Waschbären (im Rahmen einer separat zu buchenden Tour) mit der Hand füttern, sondern auch mit Ziegen, Alpakas, Esel, Schafen oder Ponys hautnahe Bekanntschaft schließen. Sogar die Eulen-Anlagen dürfen von den Besuchern betreten werden und die Vögel aus der Nähe ohne störende Gitter beobachtet (aber natürlich nicht angegriffen) werden.

„Heimische Wildtiere, Ein- und Zuwanderer sind Thema unseres Tierparks“, sagt Plachy. So sind auch Wolf, Luchs, Fuchs, Dachs, Hirsch und Wildkatze (alle im sicheren Gehege) sowie neue „Einheimische“ wie der Waschbär oder der Marderhund hier zu sehen.

Anfang der 90er-Jahre kam Plachy als Gemeindeförster nach Waidhofen/Ybbs und übernahm damals vom Vorgänger auch ein Hirschgehege. Daraus entwickelte sich, nach Gründung eines Vereins, schließlich der Tierpark.