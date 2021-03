Jungtiere in Österreichs Tiergärten lassen Sorgen verfliegen

Elefanten, Giraffen, Bären, Affen, Löwen, Nashörner – die Liste an Tieren, die man in Österreichs Tiergärten bestaunen kann, ist lang. Doch was bringt das, wenn die Tiergärten geschlossen sind? Corona brachte so eine Situation. Wie am Dienstag publik wurde, hat es Schönbrunn hart getroffen. Überwiegend herrscht in Österreichs Zoos aber Optimismus.

1,2 Millionen Menschen besuchten den Tiergarten Schönbrunn 2020 – normalerweise sind es im Schnitt 800.000 mehr. „Insgesamt waren wir mehr als ein Drittel des Jahres geschlossen. In den Monaten, in denen wir offen hatten, fehlten die Touristen und Schulklassen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.