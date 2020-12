Tierischer Jahresrückblick: Putzige Babys und gerettete Vierbeiner

Zumindest die Tierwelt bescherte den Menschen gute Nachrichten in diesem sonst so bescheidenen 2020: Man durfte sich über putzige Babys in Zoos freuen, über wiedergefundene Ausreißer oder gesund gepflegte Schützlinge.

„Pauline“ ist eindeutig eine Vertreterin der Kategorie putzig. Das Faultier wurde im April im Tiergarten Schönbrunn geboren. Es wiegt mittlerweile gute drei Kilogramm und lässt sich meist gemütlich von Mutter „Alberta“ tragen.