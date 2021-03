Schönbrunner Robben-Chef "Comandante" mit 19 Jahren eingeschläfert

Robbenmännchen halten sich einen Harem. In der Wildbahn stößt ein junges Männchen zum Harem und übernimmt ihn. So war es auch im Tiergarten. Im Rahmen des EEPs ist 2017 das Männchen Carlos gekommen. In den ersten Jahren hat sich Carlos untergeordnet, zum Schluss hat Comandante ihm schon die Chefrolle überlassen.