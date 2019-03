Asyl-Pleite in Niederösterreich: Schon 16 Quartiere geschlossen

Das Insolvenzverfahren des niederösterreichischen Asylheim-Betreibers Herbert Eder, sprich seiner Eder Beteiligungsverwaltung GmbH, erweist sich als eher schwerer Brocken. Vor allem die vielen Standorte der Flüchtlingsquartiere sind für den Insolvenzverwalter, den St. Pöltner Anwalt Friedrich Nusterer, eine Herausforderung.

Bereits Ende Februar hat Nusterer die erste Reißleine gezogen und 16 Flüchtlingsquartiere geschlossen. Auch zehn Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen, vier bis fünf mussten insolvenzbedingt gekündigt werden.

Größte Nummer im Asylgeschäft

Dabei war Eder, wie berichtet, noch vor Kurzem die größte Nummer im lukrativen Geschäft mit Asylwerbern in Niederösterreich. Am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung beschäftigte er 140 Mitarbeiter in 145 Quartieren. Dann wurden die Flüchtlingszahlen jedoch weniger. Eder stolperte über hohe Investitionskosten etwa für die Errichtung von Containerdörfern, die dann leer standen.

Zum Zeitpunkt der Pleite führte Eder nur mehr 48 Quartiere mit 38 Dienstnehmer. Geblieben sind nun rund 30 Heime und 29 Mitarbeiter.