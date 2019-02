Brisante Asylheim-Pleite: Das Firmennetz eines umtriebigen Esoterikers

Denn Eder ist laut Homepage „Professor, Dr h. c., Dipl. Humanenergetiker, Dipl. Kräuterpädagoge und Spezialist für Radionik“. Bei Radionik handelt es sich um eine wissenschaftlich nicht belegte Heilmethode, bei der der menschliche Organismus angeblich positiv auf Radiowellen reagiert.

Vor allem auf „ Informationsmedizin“ – einer andere Bezeichnung für Radionik – will sich Eder künftig konzentrieren. An der niederländischen „ Venlo University B.V“, die auf ihrer Homepage eine Adresse auf Malta angibt, ist er seit Herbst 2018 dabei, die Informationsmedizin aufzubauen, „um sie schulmedizinisch zu beweisen“. Die Uni selbst sei in Malta zertifiziert, erklärt Eder. Der Esoteriker behaupte auf der Homepage auch, dass er eine „Professur an der Staatlichen Universität in Kirkistan“ (sic!) hat.

Seine Titel (Professor, Dr.) seien ihm von der „ Venlo University“ wegen Verdiensten ehrenhalber verliehen worden, erzählt Eder. Es sei die schwere Krankheit seiner Frau gewesen, die ihn zu alternativen Heilmethoden gebracht habe. Von der Wirksamkeit der „ Informationsmedizin“ ist er überzeugt. Eder ist auch Direktor der „Selfness Akademie Österreich“, und Leiter des Instituts für Informationsmedizin“. Allerdings gibt es Probleme. Sein Gesundheitszentrum“ in Hohenberg samt Bühnenwirtshaus musste er heuer zusperren. Er sucht einen neuen Standort.