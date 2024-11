Arbeitsloser 17-Jähriger drohte mit Softgun bei Falschgeld-Deal

Die Schule hat er nicht abgeschlossen. Als Beruf gibt er "arbeitssuchend" an. Wie er per Internet an illegale Drogen gelangt ist, kann der Angeklagte - mittlerweile 18 Jahre alt - am Landesgericht Wiener Neustadt aber sofort erklären: "Man überweist einen Betrag in Bitcoin und ein paar Stunden später wird ein Paket irgendwo in einen Mistkübel oder Busch geworfen."

Vater zerstörte Cannabis-Zucht

Die Kommunikation dazu laufe über Instagram oder Telegram, sagt der Jugendliche aus dem Bezirk Baden. Auf diesem Weg habe er über rund zwei Jahre hinweg Suchtgift "bestellt" und anschließend gewinnbringend weiterverkauft. Lapidare Begründung: "Ich hab halt Geld gebraucht." Dass er Cannabis auch selbst gezüchtet und damit gehandelt habe, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, bestreitet der junge Mann aber.