Säureaustritt? Mehrere Verletzte in Landesberufsschule Neunkirchen

Nach mehreren Großeinsätzen wegen ausgetretener Chemikalien oder hoch explosiver Pikrinsäure in Schulen in Niederösterreich in den vergangenen Wochen ist es am Mittwoch zum nächsten Zwischenfall gekommen.

Seit dem Vormittag stehen die Feuerwehr und Rettungskräfte in der Landesberufsschule Neunkirchen im Einsatz.