Jüngster Bürgermeister Österreichs regiert in Hainburg an der Donau

Der neue Bürgermeister der Stadtgemeinde Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) heißt Johannes Gumprecht. Mit der deutlichen Mehrheit von 24 der 27 zu vergebenden Stimmen wurde der Hainburger ÖVP-Obmann am Dienstag im Gemeinderat zum Nachfolger des zurückgetretenen Helmut Schmid (ÖVP) gewählt worden. Der 24-jährige ist damit Österreichs jüngster Bürgermeister.

„Ich gratuliere Johannes Gumprecht zur Wahl als Bürgermeister von Hainburg und wünsche ihm alles Gute für diese wichtige Aufgabe", ließ JVP-Bundesobfrau Staatssekretärin Claudia Plakolm in einer Aussendung wissen. "Junge in der Politik braucht es auf allen Ebenen, auch in unseren Gemeinden“. Der Gemeinderat sei oft der erste Anknüpfungspunkt, um politisch aktiv zu werden.

"Ein echter Anpacker"

JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark freut sich: „Mit Johannes Gumprecht ist ein echter Anpacker Bürgermeister geworden. Anfänglich als Gemeinderat, dann als Stadtrat, bewies er, was viele Junge in Niederösterreich tagtäglich beweisen: Wir machen uns für unsere Überzeugungen und Ideen stark“. Der 24-Jährige sei "ein großes Vorbild für viele junge Kandidaten".