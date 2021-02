Apotheken-Schließung für AK-Präsident "völlig unverständlich"

Im Rechtsstreit um die behördlich gesperrte Zeller Apotheke in Waidhofen an der Ybbs bezieht AK-Niederösterreich-Präsident Markus Wieser nun Stellung für jene, die in dem Konflikt bislang etwas übersehen worden sind. Medikamentenversorgung, Corona-Schnelltests und kompetente Beratung durch die Arbeitnehmerinnen der Apotheke sollten gerade jetzt besonders wichtig sein, erinnerte Wieser in einer Aussendung an die Bedürfnisse der Bevölkerung.