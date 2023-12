Antiterrorkämpfer der Cobra beweisen Herz für Bedürftige

Spendenscheck

Die Geschäftsführung von Steyr Arms hatte angeboten, den Siegespreis zurückzunehmen und stattdessen eine Charity-Aktion zu unterstützen. Der Gegenwert des Hauptpreises in der Höhe von 4.000 Euro wurde diese Woche an eine Behinderteneinrichtung in Niederösterreich übergeben.

➤ Mehr lesen: Heimische Betriebe rüsten Polizei und Militär auf

Die „I:NÖ Leben“ betreibt Wohnhäuser und Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen an vier Standorten. Über 100 Klienten mit diversen Handicaps fertigen in Werkstätten Dekoartikel, reparieren Uhren, Lampen und mehr. Der Spendenscheck an die Einrichtung wurde diese Woche im Cobra-Headquarter in Wiener Neustadt im Beisein von Cobra-Chef Bernhard Treibenreif und dem Geschäftsführer von Steyr Arms, Oliver Bauer, übergeben.