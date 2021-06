Anpassung an den Klimawandel: Die Suche nach dem Wald von morgen

Ein wichtiger Fokus der Forschung liege darauf, „wie sich die Zusammensetzung des Waldes ändern wird und welche Rolle heimische und nichtheimische Baumarten spielen können“, so Köstinger.

Angepasste Wälder würden im Hinblick auf die Klimaerwärmung eine maßgebliche Funktion einnehmen, da sie Veränderungen leichter ausgleichen können.

Auswirkungen spürbar

In der Region seien die Auswirkungen des Klimawandels bereits spürbar, so Pernkopf: „In den vergangenen Jahren hat der Borkenkäfer allein in Niederösterreich eine Waldfläche von rund 20.000 Hektar geschädigt – das entspricht der Hälfte der Fläche Wiens“.

Witterungsextreme, Schädlinge und andere Faktoren führten laut Ministerium 2020 österreichweit zu einem Schadholzanteil von fast 9 Millionen Festmetern – das war mehr als die Hälfte des insgesamt geschlagenen Holzes. Dieser Wert liegt mehr als 37 Prozent über dem 10-Jahres-Durchschnitt.