Anklage wegen Brandstiftung, Tod von Baby wird geprüft

Neun Millionen Euro Schaden hat das Feuerinferno angerichtet, fast 200 Jobs in der Mayr-Melnhof-Papierfabrik in Hirschwang an der Rax hingen am seidenen Faden. Für die verheerende Brandstiftung muss sich ein 23-jähriger Laderfahrer am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Ob Fabian A. auch für den Tod seines vier Monate alten Sohnes auf die Anklagebank muss, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt noch nicht entschieden. Die beiden Verfahren werden gesondert behandelt.

Nach der Feuersbrunst in der Papierfabrik im vergangenen Februar wurde dieser Tage Anklage wegen Brandstiftung eingebracht. Fabian A. hatte an besagtem Abend Nachtschicht. Er hat gestanden, in einer Art „psychischem Ausnahmezustand“, das Feuer gelegt zu haben. „Ausnahmezustand deshalb, weil sein Kind zuvor gestorben war und auch gegen ihn ermittelt wurde. Dieser Druck ist ihm zu viel geworden“, erklärt sein Anwalt Dietmar Krammer. Tausende Tonnen Papier und Karton brannten wie Zunder und legten die 4000 große Halle in Schutt und Asche.