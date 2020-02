Fabrik in Flammen: Großbrand in Hirschwang an der Rax

Zu einem Großbrand auf einem Fabriksgelände ist es in der Nacht auf Sonntag in Niederösterreich gekommen. Gegen 23 Uhr wurden die Feuerwehren in und um Hirschwang an der Rax zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb alarmiert.



Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine Halle in Vollbrand. Mittlerweile stehen 33 Feuerwehren aus dem ganzen Bezirk Neunkirchen im Einsatz. Vorzugsweise werden Tanklöschfahrzeuge und Atemschutzträger benötigt. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Der Einsatz wird noch mehrere Stunden dauern.