Amstettener Firma ermöglicht Sonnenstrom im Ozean

SolOcean ist ein niederösterreichisches Start-up aus dem riz up Gründerzentrum Amstetten, wo man von Beginn an Unterstützung bei allen firmenrelevanten Anliegen erhalten habe, dankt Guger. „Dieses Service des Landes hat uns von Beginn an sehr geholfen.“ Am Mittwoch konnte er sein Produkt Landesrat Jochen Danninger vorstellen. „Wenn eine niederösterreichische Idee nicht nur innovativ ist, sondern auch noch den Fokus auf Nachhaltigkeit legt, dann ist das ein weiterer starker Beweis von Unternehmertum in unserem Land“, freute sich Danninger beim Treffen.