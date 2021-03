Amstetten: Wettstreit der Architekten für neue City-Gestaltung

Projektplanung

Ende 2021 sollen die Pläne fertig sein und die Projektvergaben erfolgen. Da wird auch das Budget für das Vorhaben, das laut Haberhauer einen einstelligen Millionenbetrag umfassen wird, beschlossen sein. Auch bereits fixe Vorgaben sind bekannt. Autos werden weiter in die City dürfen, Radfahrer und Fußgänger werden aber noch aufgewertet. Und der Hauptplatz soll durch Wasserspiele attraktiviert werden. In einer Bürgerbefragung, an der sich 750 Amstettener beteiligten, kam unter anderem dieser Wunsch auf's Tapet.

Interessante Basiszahlen liefert Stadtmarketingchef Georg Trimmel. Mit 2,18 Quadratmetern Einkaufsfläche pro Einwohner ist Amstetten österreichweit Spitze. Die Leerstandsquote ist mit 7,3 Prozent der Flächen zwar gestiegen, aber dennoch nicht hochdramatisch. Allerdings sind auch Mieterlös für Geschäftsflächen in Amstetten am Boden. Das reizt die Liegenschaftsbesitzer wenig zu investieren. 81 Prozent der Geschäftsflächen sind wiederum Filialflächen. Man werde deshalb nach jungen innovativen Einzelhändlern Ausschau halten, kündigt Trimmel an. Potenzial sehen er und Bürgermeister Haberhauer auch für weitere gastronomische Angebote, da liege man im Vergleich zu anderen Stadtzentren noch nicht gut, heißt es. Die Einkaufsstadt hat dafür mit 125.000 Einwohnern im Einzugsbereich großes Potenzial.