Amstetten verdreifacht Radarboxen gegen PS-Rowdies

"Zu den Tempobeschränkungen ist zu sagen, dass am Hauptplatz und in der Rathausstraße sowie in der Wiener Straße, wo eine neue Box steht, seit gut 20 Jahren die 30 km/h vorgeschrieben sind. Überall anders gilt der 50er“, erklärt Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP).