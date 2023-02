Amstetten: Stadt steckt viele Dienste unter ein Firmendach

„Es ergeben sich Synergien und Doppelgleisigkeiten fallen weg. In der Organisation bringt das auch Einsparungen. Wir haben uns dabei Salzburg und Wien zum Vorbild genommen“, sagt Haberhauer. Weil die Dienste dieser Service-Firma nicht kostendeckend geführt werden können, sind 4,5 Millionen Euro Abgangsausgleich für 2023 im Stadtbudget veranschlagt.

„Wir haben 50 Mitarbeiter und sind laufend auf der Suche nach Personal“, schildert Heigl. Neben dem im Vorjahr so erfolgreichen Sommermusical arbeite man an neuen Angeboten für die Pölz- und Eishalle, so Heigl. Im schmucken Theater mit der neuen Tonanlage wird es künftig mehr kommerzielle Konzerte ohne Bestuhlung geben. „Wir werden unseren Kulturauftrag erfüllen, das geschäftliche Minus sollen auch kommerziellere Formate auffangen“, so Heigl. Events, ähnlich wie im Vorjahr der Auftritt von Sido in der Eishalle, sollen mehr werden.