Insolventer Trockenfrüchte-Anbieter aus Wiener Neudorf soll saniert werden

Im Insolvenzverfahren der Farm Gold Handels-GmbH in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Sanierungsplan angenommen worden. Die Quote beträgt 20 Prozent binnen zwei Jahren, teilten KSV1870 und AKV Europa mit.

Das Hauptaugenmerk der Restrukturierung liege auf einer schlankeren Firmenstruktur und einem Fokus auf ertragreiche Produkte. Der Schwerpunkt soll von Backware auf den Snackbereich verlagert werden.

Das Konkursverfahren war im November des Vorjahres eröffnet worden. Der Schuldenstand beträgt laut KSV rund 7,8 Millionen Euro und verteilt sich auf circa 100 Gläubiger und die Dienstnehmer. Derzeit werden laut den Kreditschützern um die 15 Mitarbeiter beschäftigt.