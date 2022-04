„Wie haltlos die Vorwürfe sind, sollte Gerhard Riegler selbst am besten wissen. Als Teil der Jury zur Kürung des Hauptplatz Siegerprojektes und Teilnehmer vieler Gespräche weiß er um alle Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, die Anwürfe der SPÖ Führung permanent zu kommentieren“, schimpfte Brandstetter. Seine Aufgabe sei es, Zukunftsprojekte als Teil der Amstettner Stadtregierung unter Bürgermeister Christian Haberhauer umzusetzen. „Ich werde daher beim Hauptplatz und der Innenstadtgestaltung meinen Weg der Bürgerbeteiligung konsequent weitergehen. Immerhin haben sich über 1000 Menschen im Rahmen des Fragebogens, der Stadtsafaris, Workshops und persönlichen Gespräche an der Zukunft unserer Heimatstadt beteiligt“, nimmt Riegler Stellung. Aktuell zeige die Beteiligung von 890 Teilnehmern an der Radumfrage, dass Bürgerbeteiligung in Amstetten funktioniere, behauptet Brandstetter.