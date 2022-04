Mostviertel: Fahndung nach Dieb, der Ab Hof-Kioske plündert

Ein Fahndungsaufruf der Polizei beschäftigt sich nun mit einem Diebeszug des unbekannten Täters am 9. April in Wallsee (Bezirk Amstetten) und am 10. April in St. Georgen in der Klaus (Bezirk Waidhofen /Y.) und wiederum in Biberbach und in Euratsfeld im Bezirk Amstetten.