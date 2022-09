Amstetten: Sicherheitsdebatte mit Fragezeichen

Zeugenschilderungen eines nächtlichen Angriffs einer Gruppe auf einen Unbeteiligten, der verletzt wurde, hätten die SPÖ hellhörig gemacht, berichten Stadtrat Bernhard Wagner und Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Besonders im Gebiet um den Bahnhof und in engen Durchgängen in der City sollte es mehr nächtliche Patrouillen der Bundes- und Stadtpolizei geben, fordern sie.

In einem Antrag sollen fraktionsübergreifende Gespräche und intensivere Gespräche zum Thema gefordert werden. Um die Polizeipräsenz ausweiten zu können, könne man auch über die Aufstockung der Stadtpolizei reden, erklärt Wagner weiters in einer Aussendung.

Unverständnis

In den Reihen der Stadtregierung sorgt die SPÖ mit ihren Forderungen jedoch für Kopfschütteln. Wurde doch schon im Vorjahr unter dem Ortsvorsteher und Vizedirektor des Bundeskriminalamts Manuel Scherscher eine umfangreiche Sicherheitsstrategie entwickelt. Es gebe laufend Diskussionen und Treffen maßgeblicher Sicherheitsverantwortlicher, um mögliche Brennpunkte und Konfliktthemen zu erkunden, sagt Haberhauer.

Bezüglich der Aufstockung der stadteigenen Polizeitruppe stehe die Einstellung eines neunten Beamten an. „Weiters steht im Gemeinderat die Auflösung des Vertrags mit einem privaten Wachdienst an, weil wir den eigenen Wachdienst dafür um zwei auf vier Personen aufstocken werden“, schildert der Stadtchef die Vorhaben. Warum die SPÖ dafür in den Gremien die Zustimmung verweigerte, könne er sich aber nicht erklären.