Trotz winterlicher Temperaturen nahmen geschätzte 200 Amstettner und ÖVP-Sympathisanten aus dem Bezirk am Wahlauftakt teil. Dabei stand Haberhauer, der ja 2020 mit Unterstützung der Grünen die Stadtführung von der SPÖ übernahm, im Zentrum des Geschehens.

Mit einer Open-Air-Party in der zuletzt neu gestalteten Innenstadt stieg Montagabend die ÖVP Amstetten mit Bürgermeister Christian Haberhauer in den Gemeinderatswahlkampf ein. Im noch weihnachtlich beleuchteten Ambiente wurde mit Blasmusik und wärmender Kost Stimmung gemacht.

Landwirtin und Sprecherin der Amstettner Marktfahrer, Monika Zarl , der in Linz lebende ÖVP-Landtagsmandatar und Amstettner Hotelbetreiber Michael Nell , die vor fünf Jahren zugezogene Unternehmerin und ÖVP-Kandidatin Sandra Friedl-Brenner und der beim Hauptplatzbau beteiligte Arbeiter Horst Schreyer traten als Haberhauer-Fans an. Sie lobten launig die Hauptplatzgestaltung, das neue Freizeit- und Badezentrum oder die Umgangsart und Agilität des Bürgermeisters.

"Ich sehe den Erfolg der vergangenen fünf Jahre als Auftrag für die nächsten fünf Jahre“, sagte er. Zuvor lobten in zwei Interviewrunden Unterstützer und Mitglieder der 82-köpfigen ÖVP-Kandidaten-Liste die umgesetzten Großprojekte und die Dynamik, die in den vergangenen Jahren die Stadt belebt hätten.

Wenngleich mit ÖVP-Bezirksobmann und Nationalrat Andreas Hanger und auch dem im Nehammer-Team arbeiteten Landtagsabgeordneten Bernhard Ebner zwei Repräsentanten aus der turbulenten Bundespolitik anwesend waren, ließ Haberhauer dieses Polit-Feld unerwähnt. So, wie auch den politischen Mitbewerb in der Stadt. Im Publikum waren die Geschehnisse in Wien trotzdem ein Thema des Abends. Die Stimmung war dennoch gut.