Bevor die Wahlkampfmaschinerie für die im Jänner anstehenden Gemeinderatswahlen angeworfen werden, haben in Amstetten drei Parteien ein Fairnessabkommen unterschrieben.

ÖVP , SPÖ und Neos bekunden darin im Wahlkampf respektvoll miteinander umzugehen und sich nicht gegenseitig anzupatzen. Grüne und FPÖ fehlen in dem Pakt.

Nachdem in Amstetten nach der Gemeinderatswahl 2020 die frühere Bürgermeisterpartei SPÖ von der schwarz-grünen Koalition als Wahlverlierer in die Oppositionsrolle gedrängt worden war, herrschte in der Stadt fortwährend eine kantige und oft frostige politische Stimmung. Damit die Diskussion vor der Gemeinderatswahl nicht aus den Ufern läuft, lud ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer zu dem Fairnesspakt ein.