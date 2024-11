Amstetten: SPÖ schickt Kandidat fürs Bürgermeisteramt ins Rennen

Nachdem schon vor Wochen ganz klar geklärt worden war, dass Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig fix nicht in Amstetten als SPÖ-Spitzenkandidatin antreten wird, war die Nominierungskonferenz von den Wahlvorschlägen her unspektakulär.

Mit der Wahl der Spitzenkandidate n und damit auch des Bürgermeisteranwärters sowie ihrer Kandidatenliste hat sich die SPÖ in Amstetten für die anstehende Gemeinderatswahl formiert. Mit 99 Prozent Zustimmung der anwesenden Mitglieder im prall gefüllten Amstettner AK-Saal wurde der jetzige Vizebürgermeister Gerhard Riegler auch offiziell für die Spitzenkandidatur nominiert.

Dem Listenführer Riegler folgen die bisherigen roten Spitzenfunktionäre in der Stadtpolitik mit Stadträtin Elisabeth Asanager am zweiten Platz, Klubchef Helfried Blutsch an dritter Stelle, und den Stadträten Beate Hochstrasser und Bernhard Wagner.

Insgesamt finden sich 82 Kandidaten auf der Wahlliste. Wobei etwa der frühere Langzeitbürgermeister Herbert Katzengruber auf Platz 82 oder Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auf Platz 20 ihre Solidarität dokumentieren. Der erst kürzlich von der FPÖ zur SPÖ-Fraktion gewechselte Gemeinderat Harald Wiesauer erhielt Listenplatz 24.