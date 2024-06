Ende der Gerüchteküche um SPÖ-Kandidatur in Amstetten

Klare Verhältnisse wurden nun in der Amstettner SPÖ über die Spitzenkandidatur bei der Gemeinderatswahl geschaffen. Im Beisein des angereisten SPÖ-Landesgeschäftsführers Wolfgang Zwander gab die Amstettner Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei einem Medientermin am Donnerstag neuerlich bekannt, absolut keine Ambitionen zu haben, in Amstetten als Bürgermeisterkandidatin anzutreten. Sie stehe voll hinter dem amtierenden SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler und seinem Team, versicherte Königsberger-Ludwig.

Landesrätin Königberger-Ludwig und auch der rote NÖ-Geschäftsführer Zwander bekräftigten ebenfalls, dass die Rückeroberung des Bürgermeistersessels in Amstetten ein klares Ziel sei. Königsberger-Ludwig hat zudem noch nicht darüber entschieden, ob sie auf der SPÖ-Liste an hinterer Stelle zu einer Solidaritätskandidatur in Amstetten antreten wird. Riegler kündigte an, dass auf der Liste traditionsgemäß wieder 81 Kandidatinnen und Kandidaten antreten sollen.