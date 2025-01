Wahlen in NÖ Gemeinden: Was sich am Stimmzettel alles ändert

Im Schatten der turbulenten bundespolitischen Geschehnisse nimmt der Gemeinderatswahlkampf in den niederösterreichischen Kommunen volle Fahrt auf. Bei den Vorbereitungen für den reibungslosen Ablauf in den 568 Gemeinden, in denen gewählt wird, gilt es am 26. Jänner auch ein neues Wahlrecht zu beachten. Das Wahlrecht ausschließlich für Hauptwohnsitzer und der nur mehr zugelassene amtliche Stimmzettel mit gravierenden Änderungen bei der Vorzugsstimmenvergabe sind die hervorstechenden Neuerungen.