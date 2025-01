Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass mit der Gemeinderatswahl am 26. Jänner die politischen Weichen gleich zu Jahresbeginn maßgeblich neu gestellt werden. Die ÖVP erreichte bei der Wahl 2020 landesweit mehr als 52 Prozent, hält fast 7.000 der insgesamt knapp 12.000 Mandate und ist die einzige Partei, die in allen 568 Kommunen, in denen gewählt wird, antritt. Die große Frage ist, wie sehr diese Vormachtstellung ins Wanken gebracht wird. Bei den Nationalratswahlen landete die FPÖ in 198 der insgesamt 573 nö. Gemeinden auf Platz eins, in 21 erreichte sie mehr als 40 Prozent.