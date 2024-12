Wahlgänge in den Bundesländern: Die Farben sind neu gemischt

Während in Wien noch um die erste Dreierkoalition gerungen wird, stehen in den Ländern schon wieder Wahlen an. Besonders spannend wird es, wenn bereits am 19. Jänner die Burgenländer ihre Stimme abgeben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil regiert dort derzeit allein mit seiner SPÖ und dürfte auch nach diesem Wahlsonntag die klare Nummer eins bleiben. Was ihm aber nicht viel nützt, wenn er die absolute Mehrheit verliert und keinen Koalitionspartner findet. Was möglich sein kann.