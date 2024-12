Koalition: Nun geht es um die "Leuchttürme"

„Wir arbeiten!" - Das ist zusammengefasst die Botschaft, mit der die Parteichefs von ÖVP, SPÖ und Neos die Wähler in die Weihnachtsfeiertage schicken wollen.

Am Montag trafen einander Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger einmal mehr zu dritt, gleich nach den gesetzlichen Feiertagen geht es am Freitag in der großen Runde weiter.

Nach den „mehrstündigen Verhandlungen“ erklärten die angehenden Regierungspartner am Montag, man widme sich nunmehr den Herzeige- bzw. „Leuchtturm“-Projekten. „Ziel war es“, so das offizielle Statement, „die Projekte aus budgetärer Sicht zu bewerten und zu priorisieren, um wirtschaftlichen Aufschwung, nachhaltige positive Veränderungen und soziale Sicherheit voranzutreiben“.