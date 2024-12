Sicher, klug und gesund: So entsteht die Dreierkoalition

Soll heißen: Es gibt die Gruppe „Das sichere Österreich“, in der unter anderem über Integration und Migration nachgedacht wird. Und dann gibt es noch Bereiche wie „Das kluge Österreich“ oder „Das gesunde Österreich“, in denen es um Reformen bei der Bildung oder um konkrete Verbesserungen für alle Sozialversicherten gehen soll (Stichwort: Wartezeiten bei Arztterminen, unbesetzte Kassenarzt-Stellen etc.).

Denn nachdem Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger am Montag bereits über konkrete Prestigeprojekte („Leuchttürme“) gesprochen haben, geht es seither darum, diese mit Zahlen zu versehen und in den vereinbarten, auf sieben Jahre angelegten Sparplan für das Budget einzupflegen.

Sicher ist, dass sich die Parteichefs noch in diesem Kalenderjahr, nämlich am Montag, zusammensetzen und verhandeln werden, damit – wie Kanzler Nehammer bereits am Heiligen Abend erklärt hat – Mitte Jänner das gesamte Programm für die erste Dreierkoalition steht. In SPÖ-Kreisen ist man zuversichtlich, dass es Punkte enthalten wird, die jede der drei Parteien intern als Erfolg verkaufen kann. Etwa die ÖVP und die Neos eine Senkung der Lohnnebenkosten – oder eine eigene Kindergrundsicherung oder Verbesserungen im Gesundheitssystem, die wiederum die SPÖ auf ihre Fahnen heften könnten.

Ärger über Zwischenrufe

Der Druck auf die Verhandler wurde ungeachtet dessen aber auch über Weihnachten größer.

Die insbesondere aus der Wirtschaft kommenden Zurufe wie zuletzt von IV-Präsident Georg Knill sorgen bei den Verhandlern erwartungsgemäß für überschaubare Begeisterung.