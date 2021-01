Amstetten: Neues Kommando für Stadtfeuerwehr

Dattinger, der in der Feuerwehr auch bereits einmal die Funktion des Kommandantstellvertreters inne hatte, kündigte an, den gemeinschaftlichen Weg seines Vorgängers weiterführen zu wollen. Stadtchef Haberhauer und Vizebürgermeister Markus Brandstetter gratulierten dem neuen Kommando und dankten Blutsch für seine langjährige Führungsarbeit. Der 60-jährige Vizepräsident des Österreichischen Feuerwehrverbandes wird weiterhin aktiver Einsatzmann in der sehr geforderten Stadtfeuerwehr sein. Für die Zeit nach der Pandemie kündigten die Stadtpolitker auch eine entsprechende feierliche Würdigung des Langzeitkommandanten an.