Päm hat etwas zu sagen: Songs ohne Tabus

So gut es möglich ist, arbeitet Päm mit der Band in der aktuell schwierigen Zeit im Amstettener Grave-Yard-Studio. Live-Auftritte, wie auf dem Donauinselfest-Tourbus waren 2020 die absolute Ausnahme.

Produktiv sei sie immer, sagt Päm. Laufend entstünden Songs. Manche bereitet sie gleich, so gut es technisch geht, in der Wohnung für den Interneteinsatz auf. In der Manier der Bloggerin hat Pamela Pum der Marke Päm im Corona-Jahr auch einen Online-Fanshop verpasst. Ihre Tonträger, flotte T-Shirts, bestickte Hauben oder der erst am Dienstag präsentierte sehr spezielle Päm-Gin können dort in den Warenkorb geklickt werden.